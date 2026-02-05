Le dernier enfant du Blitz

Liverpool, 1935. Elevée dans une famille très stricte, Viv Byrne sait ce qu'on attend d'elle : épouser un jeune homme catholique. Alors lorsqu'elle tombe enceinte de Joshua, un musicien juif qui rêve de percer dans le monde du jazz, c'est tout son monde qui s'effondre. Mais le jour de leur mariage en catastrophe, Joshua fait un choix qui va changer leur vie, et Viv se retrouve forcée de rester vivre chez ses parents, plus hostiles que jamais. 1939. A la veille de la guerre, déchirée, Viv doit faire évacuer sa fille, Maggie, à la campagne. A New York, Joshua abandonne sa désastreuse carrière musicale pour s'engager dans la Royal Air Force. En rentrant au pays, il espère renouer avec sa famille et retrouver sa femme et son enfant. Mais alors que Viv pensait sa fille en sécurité, le couperet tombe : Maggie a disparu. Que lui est-il arrivé ? Joshua et Viv plongent dans les secrets de leur passé commun, prêts à tout pour reconstituer leur famille. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour retrouver ceux que nous aimons ? Dans ce roman poignant, Julia Kelly aborde avec un grand réalisme l'histoire des enfants britanniques évacués durant la guerre.