Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Le dernier enfant du Blitz

Laurent Barucq, Julia Kelly

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Liverpool, 1935. Elevée dans une famille très stricte, Viv Byrne sait ce qu'on attend d'elle : épouser un jeune homme catholique. Alors lorsqu'elle tombe enceinte de Joshua, un musicien juif qui rêve de percer dans le monde du jazz, c'est tout son monde qui s'effondre. Mais le jour de leur mariage en catastrophe, Joshua fait un choix qui va changer leur vie, et Viv se retrouve forcée de rester vivre chez ses parents, plus hostiles que jamais. 1939. A la veille de la guerre, déchirée, Viv doit faire évacuer sa fille, Maggie, à la campagne. A New York, Joshua abandonne sa désastreuse carrière musicale pour s'engager dans la Royal Air Force. En rentrant au pays, il espère renouer avec sa famille et retrouver sa femme et son enfant. Mais alors que Viv pensait sa fille en sécurité, le couperet tombe : Maggie a disparu. Que lui est-il arrivé ? Joshua et Viv plongent dans les secrets de leur passé commun, prêts à tout pour reconstituer leur famille. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour retrouver ceux que nous aimons ? Dans ce roman poignant, Julia Kelly aborde avec un grand réalisme l'histoire des enfants britanniques évacués durant la guerre.

Par Laurent Barucq, Julia Kelly
Chez Eyrolles

|

Auteur

Laurent Barucq, Julia Kelly

Editeur

Eyrolles

Genre

XXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le dernier enfant du Blitz par Laurent Barucq, Julia Kelly

Commenter ce livre

 

Le dernier enfant du Blitz

Julia Kelly trad. Laurent Barucq

Paru le 05/02/2026

561 pages

Eyrolles

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416023941
9782416023941
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.