Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Peinture au Musée Calouste Gulbenkian

Luísa Sampaio

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En avril 1899, Calouste Sarkis Gulbenkian acquiert sa première peinture, initiant un demi-siècle de recherche et de collection. L'ensemble des oeuvres réunies couvre près de cinq cents ans d'histoire de l'art et révèle un goût particulièrement éclectique. Les deux cent vingt-neuf tableaux acquis et conservés par le collectionneur, dont plus de la moitié sont en réserve, traduisent l'intérêt particulier qu'il portait à la peinture de portrait et de paysage. En effet, ces genres occupent une place privilégiée dans la collection ouverte au public à la Fondation Calouste Gulbenkian à Lisbonne depuis le 2 octobre 1969. Le musée Calouste Gulbenkian à Lisbonne présente un ensemble de peintures datant du XVe à la fin du XIXe siècle : des maîtres vénitiens comme Ghirlandaio et Carpaccio à l'âge d'or de la peinture hollandaise, de la peinture française du XVIIIe siècle aux paysagistes liés à l'école de Barbizon, jusqu'aux grands maîtres français Manet, Monet, Renoir et Degas. Véritable promenade visuelle, l'ouvrage dévoile chaque peinture dans sa totalité ainsi qu'à travers des gros plans mettant en lumière leurs détails les plus subtils. Un essai introductif confère à l'ensemble une profondeur et un contexte qui valorisent l'une des collections d'art classique et moderne les plus exceptionnelles et distinctives d'Europe.

Par Luísa Sampaio
Chez Skira

|

Auteur

Luísa Sampaio

Editeur

Skira

Genre

Musées étrangers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Peinture au Musée Calouste Gulbenkian par Luísa Sampaio

Commenter ce livre

 

Peinture au Musée Calouste Gulbenkian

Luísa Sampaio

Paru le 18/03/2026

248 pages

Skira

49,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370743022
9782370743022
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.