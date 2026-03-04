Peinture au Musée Calouste Gulbenkian

En avril 1899, Calouste Sarkis Gulbenkian acquiert sa première peinture, initiant un demi-siècle de recherche et de collection. L'ensemble des oeuvres réunies couvre près de cinq cents ans d'histoire de l'art et révèle un goût particulièrement éclectique. Les deux cent vingt-neuf tableaux acquis et conservés par le collectionneur, dont plus de la moitié sont en réserve, traduisent l'intérêt particulier qu'il portait à la peinture de portrait et de paysage. En effet, ces genres occupent une place privilégiée dans la collection ouverte au public à la Fondation Calouste Gulbenkian à Lisbonne depuis le 2 octobre 1969. Le musée Calouste Gulbenkian à Lisbonne présente un ensemble de peintures datant du XVe à la fin du XIXe siècle : des maîtres vénitiens comme Ghirlandaio et Carpaccio à l'âge d'or de la peinture hollandaise, de la peinture française du XVIIIe siècle aux paysagistes liés à l'école de Barbizon, jusqu'aux grands maîtres français Manet, Monet, Renoir et Degas. Véritable promenade visuelle, l'ouvrage dévoile chaque peinture dans sa totalité ainsi qu'à travers des gros plans mettant en lumière leurs détails les plus subtils. Un essai introductif confère à l'ensemble une profondeur et un contexte qui valorisent l'une des collections d'art classique et moderne les plus exceptionnelles et distinctives d'Europe.