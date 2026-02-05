Hero Skill : Achats en ligne Tome 11

Hero Skill est à l'origine une série de Web noves et light novels qui a déjà son spin-off en manga. Un jeune passionné de cuisine se retrouve transporté dans un autre monde. Il décide de s'adonner à fond à sa passion. Mukoda et trois autres personnes ont été convoqués par erreur dans un monde d'heroic fantasy pour le sauver. Avec sa compétence " achat en ligne " il est vite considéré comme inutile. Il décide alors de quitter le château en tant que cuisinier d'un groupe d'aventuriers. Alors qu'il leur prépare à manger, un démon loup apparait, et contre trois repas par jour, ce dernier se charge de le protéger.