#Comics

Farmhand Tome 5

Rob Guillory, Jean-François Beaulieu, Nick Meylaender

ActuaLitté
Cinquième et ultime tome de cette série horrifique, menée de main de maître par Rob Guillory, le co-créateur de Tony Chu, Détective Cannibale. Jedidiah Jenkins est agriculteur, mais il ne cultive ni le maïs ni le soja. Il cultive en réalité des organes humains prêts à l'emploi et à cicatrisation rapide. Vous avez perdu un doigt ? Besoin d'un nouveau foie ? Il a tout prévu. Malheureusement, au plus profond du sol de la ferme familiale Jenkins, une plante maléfique a également pris racine...

Par Rob Guillory, Jean-François Beaulieu, Nick Meylaender
Chez Delcourt



Auteur

Rob Guillory, Jean-François Beaulieu, Nick Meylaender

Editeur

Delcourt

Genre

Comics divers

Farmhand Tome 5

Rob Guillory trad. Nick Meylaender

Paru le 05/02/2026

Delcourt

18,50 €

ActuaLitté
9782413078821
