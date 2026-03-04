" Si tu me possèdes, tu posséderas tout. Mais ta vie m'appartiendra. Dieu l'a voulu ainsi. " (Honoré de Balzac, La Peau de Chagrin) Dans le Paris des années 1830, Raphaël de Valentin, un jeune noble ruiné par une série de mauvaises décisions, de mauvaises fréquentations et de malchances, erre en quête d'un peu d'amour, de bonheur et d'argent ! Au bord du suicide, il entre dans une boutique d'antiquités, espérant y trouver quelque chose susceptible de le distraire de ses pensées noires et son chagrin. Un vieil homme mystérieux, lui montre un objet étrange : une peau. Cette peau, selon l'antiquaire, exauce tous les désirs de son propriétaire, mais à chaque souhait réalisé, elle rétrécit et la vie de son possesseur diminue proportionnellement. Rodolphe et Griffo revisitent le chef d'oeuvre de Balzac en lui insufflant une formidable modernité. Certes, on y remonte le singulier destin de ce pauvre Raphaël, mais on retrouve aussi le Paris oublié des romantiques, des rapins et des poètes : Balzac bien sûr mais encore Baudelaire, Nerval, ou le fameux Nadar qui les immortalisa de ses clichés. Le spleen cher à Baudelaire y déploie ses ombres et ses fantômes car Chagrin est d'abord un récit fantastique peuplé de diables et de succubes et bien entendu dominé par la malédiction, fatale au malheureux Raphaël, de cette peau magique qui donne à son propriétaire autant de pouvoirs qu'elle retire de vie. Le duo Rodolphe et Griffo redonne vie au réalisme fantastique du roman d'Honoré de Balzac paru en 1831 à travers cette libre adaptation en BD. Entre ambitions et désillusions, mysticisme et décadence, le héros s'anime sous le trait élégant, expressif et tourmenté de Griffo dans une ambiance gothique romantique où l'acuité du scénario laisse place à l'émotion.