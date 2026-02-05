Inscription
#Essais

L'Anglais pour les Nuls

Gail Brenner, Claude Raimond, Claire Costello

ActuaLitté
La méthode plébiscitée par près de 170 000 lecteurs ! Vous voulez apprendre l'anglais mais ne savez pas par où commencer ? Vous confondez be et bee , ne connaissez pas la différence entre have et has , et hésitez à dire to ring ou to call à un Américain ? Rassurez-vous, ce livre pour les Nuls est là pour vous guider. Prononciation, grammaire, orthographe, conjugaison mais également culture générale, différences entre anglais britannique et américain, rien ne sera laissé au hasard. Vous y trouverez : - Les bases grammaticales et le vocabulaire adapté à toutes les situations en anglais UK et anglais US. - Des exemples de l'anglais tel qu'il est parlé au quotidien : de nombreux dialogues et conversations pour pratiquer sont inclus dans le livre. - Des listes thématiques pour mémoriser facilement le vocabulaire courant. - Des jeux et exercices pour mieux assimiler votre lecture. - Des extraits de texte commentés pour aller encore plus loin. En bonus : plus de 40 pistes audio à télécharger pour vous entraîner. POUR TOUS LES NIVEAUX : Ce livre d'anglais facile s'adresse à tous ceux qui souhaitent apprendre l'anglais de manière ludique et complète. Grâce à L'anglais pour les Nuls , quelque soit votre niveau de base, pratiquez, progresser et maîtriser toutes les subtilités de la langue de Shakespeare. DES JEUX ET EXERCICES POUR MAITRISER L'ANGLAIS : Ce livre d'anglais pour les Nuls vous permettra de découvrir tous les aspects de l'anglais avec humour. Grâce à de nombreux jeux et exercices, pratiquez votre anglais courant et progressez rapidement ! Que vous souhaitiez vous mettre ou vous remettre à l'anglais, ce livre d'anglais pour les débutants est fait pour vous !

Par Gail Brenner, Claude Raimond, Claire Costello
Chez First

|

Auteur

Gail Brenner, Claude Raimond, Claire Costello

Editeur

First

Genre

Méthodes adultes Anglais

L'Anglais pour les Nuls

Gail Brenner trad. Claude Raimond

Paru le 05/02/2026

436 pages

First

24,95 €

ActuaLitté
9782412106303
