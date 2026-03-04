Rococo Notes

Dans cet almanach très personnel, Fabio Viscogliosi fait de la digression un art majeur : micro-récits et dessins s'enchaînent, convoquant questions ou vertiges existentiels, Claire Bretécher, Jean Renoir, Sei Shonagon, Saul Steinberg ou la figure du père, dans un atelier à ciel ouvert où le temps s'étire, la nature vibre et le paysage s'ouvre en étoile. Un ensemble de textes et de dessins inédits portés par ses animaux anthropomorphes fétiches à la nonchalance un rien mélancolique.