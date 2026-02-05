Inscription
#Beaux livres

Cahier de gribouillages dessins et perspectives

Corentin Osouf

ActuaLitté
Drôle et éducatif, ce cahier comprend plus de 100 gribouillages abordant les notions de base du dessin et de la perspective. Ainsi, vous pourrez exprimer votre créativité tout en révisant les symétries, les proportions dans un portrait et bien d'autres choses encore... Et si vous séchez sur une perspective, il vous suffit de consulter les " corrigés " ! - Crayon en main, se distraire en révisant ses connaissances, se relaxer en testant ses acquis, une démarche qui séduit de plus en plus - Un produit ludique et pédagogique, une maquette aérée, pop, noble et attractive, à petit prix - Des exercices accessibles au plus grand nombre, une stimulante progression dans les difficultés et des corrigés immédiatement consultables en fin d'ouvrage en cas de panne !

Par Corentin Osouf
Chez Editions Contre-Dires

|

Auteur

Corentin Osouf

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Dessin

Commenter ce livre

 

Cahier de gribouillages dessins et perspectives

Corentin Osouf

Paru le 05/02/2026

136 pages

Editions Contre-Dires

16,90 €

9782386900570
