A la mort de son père, le narrateur voit sa boussole intérieure déréglée. Pour continuer à vivre, il prend une folle décision : ne plus jamais employer deux fois le même mot. Appliquant lui-même ce principe, le récit recourt alors à diverses stratégies afin de parvenir à nommer les désopilantes mésaventures qui dès lors surviennent dans sa vie : la disparition de son chien W. , ses amours contrariées avec une mystérieuse Artémise, la rencontre avec un inquiétant sexagénaire, le tout sur fond d'une improbable dictature qui met Paris sens dessus dessous.