Hapax

Samuel Poisson-Quinton

A la mort de son père, le narrateur voit sa boussole intérieure déréglée. Pour continuer à vivre, il prend une folle décision : ne plus jamais employer deux fois le même mot. Appliquant lui-même ce principe, le récit recourt alors à diverses stratégies afin de parvenir à nommer les désopilantes mésaventures qui dès lors surviennent dans sa vie : la disparition de son chien W. , ses amours contrariées avec une mystérieuse Artémise, la rencontre avec un inquiétant sexagénaire, le tout sur fond d'une improbable dictature qui met Paris sens dessus dessous.

Par Samuel Poisson-Quinton
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Samuel Poisson-Quinton

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

Hapax

Samuel Poisson-Quinton

Paru le 04/03/2026

130 pages

Actes Sud Editions

16,50 €

9782330219604
