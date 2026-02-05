Le baiser de la fiancée

"Et si la fille de Belle et de la Bête était maudite à son tour ? " Une terrible malédiction plane sur le manoir Braquemant. Si Adélie ne noue pas un amour sincère et pur avant son vingtième anniversaire, elle se changera en bête monstrueuse, comme son père avant elle. Hélas, ses échecs successifs transforment ses prétendants en statues de pierre, la conduisant peu à peu vers le désespoir. Mais pile au moment où elle commence à éprouver des sentiments pour un jeune homme qu'elle se refuse à condamner, le destin lui joue un tour cruel : l'enchanteresse à l'origine de la disgrâce de sa famille lui propose un nouveau pacte. Si Adélie lui ramène l'âme de douze hommes au coeur sombre en les embrassant, elle sera enfin libre...