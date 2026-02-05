Inscription
#Imaginaire

Au Nord est la nuit

Gaspard Houi, Emily Rath

ActuaLitté
Une plongée dans les mythes de la Finlande et le royaume des morts. Deux jeunes femmes défient les dieux du royaume des morts dans cette fantasy inspirée des mythes finlandais. Dans les contrées reculées de la Finlande sauvage, des créatures bien dangereuses rôdent à l'orée des bois... Pour Siiri et Aina, la fin de l'été et la disparition progressive de la lumière n'augurent jamais rien de bon, et la rumeur de la disparition de plusieurs jeunes filles dans les villages voisins n'arrange rien à ce lent crépuscule. Siiri jure de protéger Aina du danger, mais elle est incapable d'empêcher un drame, lorsque son amie est attaquée par une créature qui n'est autre que la déesse de la mort. Alors qu'Aina est enlevée et détenue au royaume des morts de Tuonela, Siiri remuera ciel et terre pour la sauver. A Tuonela, sous la garde de la cruelle Reine-Sorcière, Aina déjouera tous les pièges qui se dressent sur sa route afin de s'échapper. Mais le roi des morts a d'autres plans pour elle...

Par Gaspard Houi, Emily Rath
Chez PAL

|

Auteur

Gaspard Houi, Emily Rath

Editeur

PAL

Genre

Fantasy

Au Nord est la nuit

Emily Rath trad. Gaspard Houi

Paru le 05/02/2026

633 pages

PAL

8,90 €

9782385651541
