#Essais

Après la nuit de l'âme, l'éveil

Charlène Férès, Rebecca Campbell

Une lecture incontournable pour quiconque cherche la lumière dans l'obscurité. Cet ouvrage vous aidera à sortir plus forte et plus authentique des plus grands défis de la vie. Nous pensons souvent que l'obscurité annonce la fin alors qu'elle peut être synonyme de renouveau. Chacun de nous vit dans un état constant de changement, de croissance et de transformation. Mais pour que la renaissance ait lieu, nous devons trouver le courage de renoncer à qui nous étions autrefois afin de créer un espace pour la personne que nous " devenons ". Dans cet ouvrage inspirant, Rebecca Campbell partage son parcours personnel pour nous apprendre à nous ouvrir à la guérison et à nous reconnecter à l'esprit-même de la Vie. Au fil des pages, vous découvrirez comment : - surmonter vos nuits noires de l'âme ; - accueillir les grands cycles de la vie et traverser les portes initiatiques ; - conscientiser que la guérison est toujours en cours ; - vous laisser porter et soutenir par le monde invisible qui vous entoure ; - embrasser la voie du mystique et parcourir votre chemin sacré... Puisse ce livre vous accompagner à travers les saisons changeantes de votre vie, vous inviter à vivre courageusement et à dire " oui " à toutes les initiations pour aller vers la lumière...

Par Charlène Férès, Rebecca Campbell
Chez Exergue

|

Auteur

Charlène Férès, Rebecca Campbell

Editeur

Exergue

Genre

Esotérisme

Après la nuit de l'âme, l'éveil

Rebecca Campbell trad. Charlène Férès

Paru le 05/02/2026

320 pages

Exergue

22,00 €

9782385383053
