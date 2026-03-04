"Au coeur d'une forêt plongée dans la nuit, je suis en train d'observer les amphibiens lorsque je tombe soudain dans un profond sommeil. Comme sortie d'une mare invisible, une grenouille s'introduit dans mon rêve et m'interpelle. Ainsi commence un voyage rocambolesque à travers les âges et les milieux, où l'on réapprend à vivre avec l'humidité, les éléments, la grande famille des amphibiens, et où l'on découvre les nombreux secrets des terres d'eau. Au réveil, il m'apparaît urgent de décrire la suite d'interdépendances dont nous faisons partie pour retisser nos liens intimes avec les mondes aquatiques et tous leurs petits peuples. " A la fois récit de terrain, enquête scientifique et conte écologique, Nocturne amphibien raconte, dans une écriture vive, une expérience zoomorphe. Une leçon de choses grandeur nature pour nous inspirer de l'alliance ancestrale que les amphibiens ont nouée avec les milieux humides et rendre la Terre plus habitable.