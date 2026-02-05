Inscription
Le souvenir de l'amandier

Marine Alata

1905, Cefalù, Sicile. La jeune Francesca, enceinte, s'apprête à embarquer pour une longue traversée. Son mari, parti plus tôt tenter sa chance aux Etats-Unis, l'attend de l'autre côté de l'Atlantique. Près d'un siècle plus tard, à Paris, c'est à un autre voyage que se prépare Sylvie. Avec sa chevelure blonde et ses yeux bleus, elle ne ressemble pas à l'image qu'elle se fait d'une Sicilienne, et une question l'obsède depuis toujours : qui est son père ? Alors que sa mère vient de mourir, emportant avec elle ce secret, Sylvie part en quête de ses origines et retrace les destins d'une lignée de femmes marquées par la guerre, l'exil et la violence des hommes. De la Sicile aux Etats-Unis en passant par le Sud de la France, ce premier roman sensible et captivant interroge la filiation, l'identité, la transmission, et célèbre le courage de celles qui, envers et contre tout, tiennent debout. "UNE HISTOIRE DE FILIATION INTELLIGENTE, SAISISSANTE ET EMOUVANTE, TRAVERSEE PAR DES MOMENTS D'UNE INCROYABLE BEAUTE". Camille Da Silva, Ouest-France Marine Alata, d'origine sicilienne, a grandi à La Ciotat. Elle vit aujourd'hui à Paris et travaille aux éditions HarperCollins en tant que directrice littéraire. Le Souvenir de l'amandier, son premier roman, inspiré de sa propre histoire familiale, a remporté le Grand Prix du Romanesque 2026.

Le souvenir de l'amandier

Marine Alata

Paru le 05/02/2026

324 pages

Charleston éditions

19,00 €

9782385294960
