Comment les maîtres de ce monde perçoivent-ils l'angoisse apocalyptique qui hante notre temps ? Pour Eugénie Valier, héritière déclinante d'un grand groupe industriel, l'humanité vit ses derniers feux. Se résignant à une mort prochaine, elle choisit de démanteler l'empire érigé par son père au lieu de le léguer à son fils. L'intégralité de sa fortune ira à une fondation destinée à nettoyer les "trash vortex", ces vastes tourbillons marins qui charrient tous les déchets dérivant à la surface des océans. Mais cette mission, a priori vertueuse, sert en fait un projet de liquidation générale, auquel se mêle un inavouable règlement de comptes familial. Avec "Trash Vortex", Mathieu Larnaudie signe une satire virtuose des élites économiques et politiques, bien décidées, jusqu'au coeur de la catastrophe, à jouir encore de leur pouvoir.