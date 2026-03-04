Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Trash Vortex

Mathieu Larnaudie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment les maîtres de ce monde perçoivent-ils l'angoisse apocalyptique qui hante notre temps ? Pour Eugénie Valier, héritière déclinante d'un grand groupe industriel, l'humanité vit ses derniers feux. Se résignant à une mort prochaine, elle choisit de démanteler l'empire érigé par son père au lieu de le léguer à son fils. L'intégralité de sa fortune ira à une fondation destinée à nettoyer les "trash vortex", ces vastes tourbillons marins qui charrient tous les déchets dérivant à la surface des océans. Mais cette mission, a priori vertueuse, sert en fait un projet de liquidation générale, auquel se mêle un inavouable règlement de comptes familial. Avec "Trash Vortex", Mathieu Larnaudie signe une satire virtuose des élites économiques et politiques, bien décidées, jusqu'au coeur de la catastrophe, à jouir encore de leur pouvoir.

Par Mathieu Larnaudie
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Mathieu Larnaudie

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Trash Vortex par Mathieu Larnaudie

Commenter ce livre

 

Trash Vortex

Mathieu Larnaudie

Paru le 04/03/2026

508 pages

Actes Sud Editions

11,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330218010
9782330218010
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.