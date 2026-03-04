Tempête en haute mer

Depuis sa dernière confrontation avec Moriarty, Charlotte Holmes doit se cacher - et se méfier - de tous. Mais une nouvelle affaire l'attend déjà, et elle embarque incognito à bord du RMS Provence, à la recherche d'un dossier disparu. La dernière chose dont elle ait besoin est de se faire remarquer. Or, au beau milieu d'une effroyable tempête, un meurtre a lieu sur le navire. Charlotte ne peut s'empêcher d'enquêter dans l'ombre, bien que le moindre faux pas risque de mettre en péril sa mission secrète pour la Couronne...