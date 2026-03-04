Inscription
#Roman francophone

Tempête en haute mer

Sherry Thomas

Depuis sa dernière confrontation avec Moriarty, Charlotte Holmes doit se cacher - et se méfier - de tous. Mais une nouvelle affaire l'attend déjà, et elle embarque incognito à bord du RMS Provence, à la recherche d'un dossier disparu. La dernière chose dont elle ait besoin est de se faire remarquer. Or, au beau milieu d'une effroyable tempête, un meurtre a lieu sur le navire. Charlotte ne peut s'empêcher d'enquêter dans l'ombre, bien que le moindre faux pas risque de mettre en péril sa mission secrète pour la Couronne...

Par Sherry Thomas
Chez J'ai lu

|

Auteur

Sherry Thomas

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Tempête en haute mer

Sherry Thomas trad. Cécile Desthuilliers

Paru le 04/03/2026

480 pages

J'ai lu

7,90 €

9782290428344
