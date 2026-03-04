L'inoubliable voyage de Sophie

Trop, c'est trop ! Lady Sophie Talbot ne supporte plus que la haute société raille sa famille. Après un énième esclandre, la jeune femme quitte une garden-party sur un coup de tête. Déguisée en valet, elle se glisse dans la voiture du marquis d'Eversley. Cet aristocrate arrogant représente tout ce qu'elle déteste. Pourtant, au cours du voyage, ils doivent se faire passer pour un couple marié, se voyant contraints à une troublante promiscuité. Et c'est ainsi que Sophie embarque pour un inoubliable périple...