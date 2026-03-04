Peut-on traiter le deuil comme une maladie ? Elisabeth est consultante au sein du puissant groupe pharmaceutique Danish Pharma. Hantée par la perte de son enfant quelques années auparavant, elle a commandité auprès de l'université d'Aarhus des recherches sur la possibilité de considérer le deuil comme une maladie. Elle espère ainsi la mise au point d'un médicament, la Callocaïne, destiné à soigner cette "pathologie". Etudiantes à l'université, Shadi et Anna travaillent sur le sujet et constatent que cette approche présente de graves dangers, confortant les doutes de Thorsten, l'enseignant qui les chapeaute. Face aux dérives scientifiques et à la complaisance universitaire, les deux jeunes femmes, aidées de leur professeur, décident de transgresser les règles... au risque de tout perdre. Avec La chimiste, Anne Cathrine Bomann livre un thriller médical implacable, qui soulève de vastes questions éthiques tout en proposant une réflexion délicate et profonde sur le temps qui passe, l'amour et les limites de la science. Ce titre est initialement paru sous le titre En dehors de la gamme aux Editions La Peuplade.