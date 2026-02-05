Inscription
Album jeunesse

Un adorable troll

Frances Stickley, Stefano Martinuz, Claire Romerowski

ActuaLitté
Troll vit isolé dans sa grotte où son passe-temps favori est d'insulter les passants... jusqu'à ce qu'une rencontre magique le métamorphose à jamais ! Qui va là ? Eh, grandes oreilles ! De quoi j'me mêle ? Ton bouquet sent comme mes aisselles. Maintenant, va-t'en, crétin de lapin ! Caché sous un pont, un terrible troll passe son temps à hurler des méchancetés aux passants. Mais face à Lapin, il ne sait plus quoi faire : à quoi bon insulter quelqu'un qui ne peut entendre ses jurons ? Cette rencontre marque le début d'une métamorphose qui va complètement changer la vie de l'effrayant troll.

Frances Stickley, Stefano Martinuz, Claire Romerowski
Chez Circonflexe

|

Auteur

Frances Stickley, Stefano Martinuz, Claire Romerowski

Editeur

Circonflexe

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Un adorable troll par Frances Stickley, Stefano Martinuz, Claire Romerowski

Commenter ce livre

 

Un adorable troll

Frances Stickley, Stefano Martinuz trad. Claire Romerowski

Paru le 05/02/2026

32 pages

Circonflexe

14,95 €

ActuaLitté
9782378625252
© Notice établie par ORB
