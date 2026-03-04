Inscription
#Album jeunesse

Ceci n'est pas un arbre

Emilie Angebault, Suzanne Bogeat

ActuaLitté
Ceci n'est pas encore un arbre. Ceci est un immeuble. Ceci est un restaurant. Ceci est une école. Ceci est un abri... Ceci n'est pas seulement un arbre. Le mot "arbre" en cache bien d'autres, et on découvre ceux qui le peuplent, ce qu'il permet, ce qu'il fait naître. Un jeu sur les différentes façons de percevoir un arbre, qui est d'abord graine, se fait école lorsque les oiseaux s'en servent de piste de décollage, devient abri par temps de pluie, ou encore aspirateur lorsqu'il s'agit d'absorber la pollution de l'air. On joue sur l'idée de réunion, de la faune, de la flore et de l'écosystème qui se joue autour de l'arbre. Un album à mi-chemin avec le documentaire. Planches lumineuses et détaillées d'Emilie Angebault, réalistes, presque botaniques.

Par Emilie Angebault, Suzanne Bogeat
Chez Editions Didier

|

Auteur

Emilie Angebault, Suzanne Bogeat

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Ceci n'est pas un arbre

Emilie Angebault, Suzanne Bogeat

Paru le 04/03/2026

32 pages

Editions Didier

14,00 €

9782278132744
© Notice établie par ORB
