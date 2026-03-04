Ceci n'est pas un arbre

Ceci n'est pas encore un arbre. Ceci est un immeuble. Ceci est un restaurant. Ceci est une école. Ceci est un abri... Ceci n'est pas seulement un arbre. Le mot "arbre" en cache bien d'autres, et on découvre ceux qui le peuplent, ce qu'il permet, ce qu'il fait naître. Un jeu sur les différentes façons de percevoir un arbre, qui est d'abord graine, se fait école lorsque les oiseaux s'en servent de piste de décollage, devient abri par temps de pluie, ou encore aspirateur lorsqu'il s'agit d'absorber la pollution de l'air. On joue sur l'idée de réunion, de la faune, de la flore et de l'écosystème qui se joue autour de l'arbre. Un album à mi-chemin avec le documentaire. Planches lumineuses et détaillées d'Emilie Angebault, réalistes, presque botaniques.