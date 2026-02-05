Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Sous le soleil exactement

Anne-Fleur Multon, Diglee

Un ancien manoir, quatre amies et une mystérieuse princesse indienne : de quoi passer des vacances inoubliables ! Ali, Itaï, Azza et Maria habitent chacune aux quatre coins du monde, mais partagent une amitié en béton et une chaîne YouTube créative et drôle : Allô Sorcières. Cet été, elles se retrouvent près de Lyon, pour les vacances, dans un grand manoir aussi mystérieux qu'inquiétant. Elles y découvrent le portrait d'une princesse indienne, tenant une émeraude très recherchée. La chasse au trésor est déclarée ! Entre baignades, crushs et filatures, leur été s'annonce palpitant ! Une aventure des Sorcières, la série qui mêle Girl Power et ados connectées.

Par Anne-Fleur Multon, Diglee
Chez Poulpe fictions

|

Auteur

Anne-Fleur Multon, Diglee

Editeur

Poulpe fictions

Genre

Amour et amitié

Sous le soleil exactement

Anne-Fleur Multon, Diglee

Paru le 05/02/2026

216 pages

Poulpe fictions

12,95 €

ActuaLitté
9782377424597
