Sous le soleil exactement

Un ancien manoir, quatre amies et une mystérieuse princesse indienne : de quoi passer des vacances inoubliables ! Ali, Itaï, Azza et Maria habitent chacune aux quatre coins du monde, mais partagent une amitié en béton et une chaîne YouTube créative et drôle : Allô Sorcières. Cet été, elles se retrouvent près de Lyon, pour les vacances, dans un grand manoir aussi mystérieux qu'inquiétant. Elles y découvrent le portrait d'une princesse indienne, tenant une émeraude très recherchée. La chasse au trésor est déclarée ! Entre baignades, crushs et filatures, leur été s'annonce palpitant ! Une aventure des Sorcières, la série qui mêle Girl Power et ados connectées.