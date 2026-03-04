Automne 2024. Une vague de cambriolages de plus en plus violents touche les célébrités. A la PJ de Paris, Cathy Martini et sa brigade se chargent des enquêtes. Veuve d'un chanteur populaire, la commandante est bien placée pour savoir trier les paillettes. Lorsqu'une actrice télé disparaît mystérieusement, c'est la routine. A un détail près : la disparue était la maîtresse de feu son mari. Non seulement Martini n'a aucune envie de la retrouver, mais voilà qu'on lui refourgue son pire cauchemar en guise d'adjoint : un fan de tout ce qui brille... Connue pour ses Poulets grillés, Sophie Hénaff crée une nouvelle série version comédie du vrai service de protection des hautes personnalités. Et celle qui aime les bras cassés garde la main bien ferme. Lire magazine. Un polar avec une punchline presque à chaque phrase. Biba. Suspense, humour, anecdotes authentiques, personnages hyper attachants : Police people envoie du pur divertissement. Un bonheur. Cosmopolitan.