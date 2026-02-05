Inscription
#Essais

L'éternel sursaut

Nicolas Bouzou

ActuaLitté
Un récit lucide et confiant, à rebours du défaitisme ambiant " Depuis ses origines, la France marche sur une ligne de crête. Alors qu'elle risque à tout moment de tomber du mauvais côté, les Français, au bord de l'abîme, démontrent une capacité exceptionnelle à puiser dans leurs ressources pour se rassembler et oeuvrer à un sursaut moral, intellectuel et économique. Ce récit plonge loin dans le temps, il raconte Clovis, les foires du Moyen âge, l'édification de notre nation et l'affirmation du caractère français, revient sur les périodes de laisser-aller, de défaites, mais aussi d'incroyables rebonds qu'a connues notre pays, à l'image de la réaction républicaine des Français après la terrible défaite de 1870 face à la Prusse. Avec ce livre, j'ai voulu montrer comment, en France, le meilleur succède au pire et pourquoi la période qui s'ouvre, après les difficultés et les faiblesses de ces dernières années, pourrait être l'une des plus brillantes de notre histoire. Car notre fier pays ne se laisse pas longtemps décliner, il incarne, mieux qu'aucun autre, l'éternel sursaut ! " Nicolas Bouzou Indispensable et passionnant

Par Nicolas Bouzou
Chez XO Editions

|

Auteur

Nicolas Bouzou

Editeur

XO Editions

Genre

Ouvrages généraux

L'éternel sursaut

Nicolas Bouzou

Paru le 05/02/2026

295 pages

XO Editions

20,90 €

ActuaLitté
9782374489322
