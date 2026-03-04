Inscription
La reine de l'arnaque

Alex Hay

Londres, 1898. Quinn Le Blanc, redoutable arnaqueuse, n'a que cinq jours pour réussir l'impossible : piéger un aristocrate dans les filets du mariage et dérober ainsi la fortune de l'une des plus riches familles d'Angleterre. Sous les traits de la débutante la plus séduisante de la Saison, Quinn pénètre le cercle intime de la famille Kendal, aussi mystérieuse que charismatique. Entraînée peu à peu dans leur orbite, elle comprend qu'elle n'est pas la seule à jouer un jeu de dupes. Pourquoi, alors que les Kendal ont toujours évité de se montrer en société, le duc décide-t-il soudainement de se marier ? Que peut bien cacher sa soeur, l'insaisissable Victoria ? Et qui est cet homme qui observe les moindres faits et gestes de Quinn ? L'auteur enlace habilement suspense et personnages. Une lecture addictive. Sylvie Lecoules, Le Tarn libre. Captivant. Alice O'Keeffe, The Bookseller. Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Hélène Amalric.

Par Alex Hay
Chez LGF/Le Livre de Poche

Auteur

Alex Hay

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

La reine de l'arnaque

Alex Hay trad. Hélène Amalric

Paru le 04/03/2026

505 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

9782253254836
