Libérez-vous avec les anges et les archanges du karma

Grâce aux anges du karma, transformez vos ombres en lumière... Grâce aux anges du karma, transformez vos ombres en lumière... Des archanges aux anges les plus proches de nous, il existe une catégorie d'anges bien spécifiques que l'on appelle les " anges du karma ". Sous la haute fréquence des archanges et des grands maîtres karmiques, ces anges travaillent à l'unisson avec votre ange gardien. Ce sont des thérapeutes de l'âme qui peuvent vous aider à vous libérer des " charges " qui vous ralentissent au quotidien sur votre chemin de vie. Ces anges peuvent intervenir pour guérir des blessures datant de votre passé tout comme de vos vies antérieures. Au fil des pages, vous découvrirez les différentes catégories d'anges karmiques auxquels vous connecter et vous pourrez, grâce aux exercices proposés, réaliser en conscience une véritable thérapie de l'âme.

Paru le 05/02/2026

160 pages

Exergue

17,00 €

9782361889920
