Le venin des souvenirs

Quel lien entre les héros et les traîtres de la Résistance dans un village de Dordogne, la disparition irrésolue d'un enfant dans les années 1990, et la mort récente, à Paris, d'une jeune femme à l'identité mystérieuse ? C'est l'énigme que cherchent à percer la commandante Fennetaux et la psychologue Léonie Damanne. Armées de leur sagacité, escortées par une brigade haute en couleur, les voici à la tête d'une nouvelle enquête aux ramifications sidérantes. Car les deux femmes se heurtent aux fantômes d'un passé trop enfoui pour ne pas s'envenimer, où secrets de famille et contrevérités historiques hantent le présent et la mémoire collective. Sophie Lebarbier redonne vie aux deux héroïnes de son premier roman noir. Une belle mécanique, huilée par une autrice qui sait raconter une histoire. La Voix du Nord. Un véritable puzzle, par moments très émouvant, accompagné d'un beau clin d'oeil à la série Profilage. Version Femina.