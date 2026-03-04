Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Lutter sans se trahir

Diane Richard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Je viens d'un espoir immense, celui du militantisme féministe qui pensait pouvoir réparer, un peu, la société. Il y a quelques années, lorsque s'éveillait ma conscience féministe, je m'y suis jetée à corps perdu. Mais j'ai été bien obligée de constater, assez vite, que quelque chose n'allait pas. Alors j'écris pour comprendre, pour témoigner, pour résister sans tomber dans l'amertume et le ressentiment". Après la mort de Nahel puis le 7 octobre, Diane Richard constate un double standard inacceptable dans le féminisme. Confrontée au mutisme de ses camarades de lutte face aux féminicides et viols commis à l'encontre des Israéliennes, révoltée par cette différence de traitement, elle n'a pas d'autres choix que celui d'exprimer son indignation. Dans ce texte entre témoignage et essai, Diane Richard analyse les bouleversements qu'elle a vécus ces dernières années : des ruptures amicales au cyberharcèlement en passant par les tentatives de récupération de ses propos par l'extrême droite. Lutter sans se trahir est un appel à la remise en question afin que le féminisme reste une affaire de justice pour toutes et tous.

Par Diane Richard
Chez Stock

|

Auteur

Diane Richard

Editeur

Stock

Genre

sociologie du genre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lutter sans se trahir par Diane Richard

Commenter ce livre

 

Lutter sans se trahir

Diane Richard

Paru le 04/03/2026

305 pages

Stock

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782234099418
9782234099418
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.