Avec son trait doux et élégant et ses couleurs pastel Elena Ominetti aborde avec cet album un thème fort sur la sexualité et le handicap. Emilie, brillante ingénieure en robotique, conçoit un prototype de poupée contrôlable par un cerveau humain afin de donner plus d'indépendance aux personnes paralysées. Après la phase de conception, elle décide de tester ce dernier sur sa grand-mère, alitée par son âge avancé et qui n'a plus beaucoup de temps à vivre. Cette invention offre à la vieille dame une seconde chance de vivre toutes ses envies de jeunesse. Si aujourd'hui, les développements de l'intelligence artificielle, du machine learning, des technologies immersives bouleversent progressivement notre rapport au monde, à notre quotidien, alors pourquoi pas à notre intimité? ?