#Imaginaire

Seconde Chance

Elena Ominetti

ActuaLitté
Avec son trait doux et élégant et ses couleurs pastel Elena Ominetti aborde avec cet album un thème fort sur la sexualité et le handicap. Emilie, brillante ingénieure en robotique, conçoit un prototype de poupée contrôlable par un cerveau humain afin de donner plus d'indépendance aux personnes paralysées. Après la phase de conception, elle décide de tester ce dernier sur sa grand-mère, alitée par son âge avancé et qui n'a plus beaucoup de temps à vivre. Cette invention offre à la vieille dame une seconde chance de vivre toutes ses envies de jeunesse. Avec son trait doux et élégant et ses couleurs pastel Elena Ominetti aborde avec cet album un thème fort sur la sexualité et le handicap. Si aujourd'hui, les développements de l'intelligence artificielle, du machine learning, des technologies immersives bouleversent progressivement notre rapport au monde, à notre quotidien, alors pourquoi pas à notre intimité? ?

Par Elena Ominetti
Chez Tabou Editions

|

Auteur

Elena Ominetti

Editeur

Tabou Editions

Genre

Erotique

Seconde Chance

Elena Ominetti

Paru le 05/02/2026

48 pages

Tabou Editions

17,00 €

ActuaLitté
9782359542370
