Les morts ne chantent pas

Jussi Adler-Olsen, Line Holm, Stine Bolther

Combien de temps peut-on être tenu pour responsable de ses actes ? Carl Morck a depuis peu quitté le Département V pour prendre sa retraite que déjà le crime se rappelle à lui. Un enregistrement audio, la voix d'une femme agressée, un silence brutal. Une vieille affaire - un drame conjugal suivi d'un suicide - qui avait pourtant été classée. Or, la bande sonore ne laisse aucun doute : il s'agit d'un meurtre. A la demande de Carl, le Département V, en piètre état depuis son départ, reprend l'affaire, et lève le voile sur des faits qui se seraient déroulés à la fin des années 1980, dans une prestigieuse école réputée pour son choeur de jeunes garçons...

Les morts ne chantent pas

Jussi Adler-Olsen, Line Holm, Stine Bolther trad. Caroline Berg

Paru le 04/03/2026

601 pages

Albin Michel

22,90 €

9782226503732
