Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Journal d'un maton

Frédéric Ploquin, Sébastien Piteau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sébastien Piteau n'est pas le genre de surveillant à se laisser marcher sur les pieds. Libéré de son devoir de réserve, il brise aujourd'hui l'omerta et témoigne de la réalité carcérale. Entre terroristes islamistes, figures du grand banditisme, pervers sexuels, cas psychiatriques et tueurs en série, il dévoile un monde sans foi ni loi, capable d'imposer son fonctionnement et ses règles à notre société. Comment est-il possible qu'un réseau parallèle se soit constitué au coeur de la prison ? Pour l'avoir découvert, Sébastien Piteau va se confronter à sa hiérarchie, qui finira par l'abandonner en rase campagne. Glaçant, son témoignage nous donne les clés d'un univers hors de contrôle où les détenus ont désormais pris le pouvoir. Ancien militaire, boxeur professionnel, Sébastien Piteau a été surveillant de prison pendant près de vingt ans. Il a effectué l'essentiel de sa carrière dans une maison centrale, là où se concentrent les détenus à risque.

Par Frédéric Ploquin, Sébastien Piteau
Chez Fayard

|

Auteur

Frédéric Ploquin, Sébastien Piteau

Editeur

Fayard

Genre

Actualité médiatique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Journal d'un maton par Frédéric Ploquin, Sébastien Piteau

Commenter ce livre

 

Journal d'un maton

Frédéric Ploquin, Sébastien Piteau

Paru le 04/03/2026

283 pages

Fayard

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213733180
9782213733180
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.