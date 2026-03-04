Journal d'un maton

Sébastien Piteau n'est pas le genre de surveillant à se laisser marcher sur les pieds. Libéré de son devoir de réserve, il brise aujourd'hui l'omerta et témoigne de la réalité carcérale. Entre terroristes islamistes, figures du grand banditisme, pervers sexuels, cas psychiatriques et tueurs en série, il dévoile un monde sans foi ni loi, capable d'imposer son fonctionnement et ses règles à notre société. Comment est-il possible qu'un réseau parallèle se soit constitué au coeur de la prison ? Pour l'avoir découvert, Sébastien Piteau va se confronter à sa hiérarchie, qui finira par l'abandonner en rase campagne. Glaçant, son témoignage nous donne les clés d'un univers hors de contrôle où les détenus ont désormais pris le pouvoir. Ancien militaire, boxeur professionnel, Sébastien Piteau a été surveillant de prison pendant près de vingt ans. Il a effectué l'essentiel de sa carrière dans une maison centrale, là où se concentrent les détenus à risque.