L'arivée de bébé

Un livre dont tu es le héros sur les émotions pour te préparer sereinement à l'arrivée d'un bébé dans ta famille ! L'arrivée d'un petit frère ou d'une petite soeur change la vie d'un enfant. Entre l'excitation d'accueillir le bébé, la curiosité de faire sa rencontre, et parfois la crainte de perdre l'attention des parents, les émotions se mélangent ! Grâce à ce livre interactif écrit par une psychologue et thérapeute, les jeunes lecteurs se prépareront à cette étape de vie si importante.