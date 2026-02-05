Inscription
#Essais

L'arivée de bébé

Eve Piorowicz, Elena Lambin

Un livre dont tu es le héros sur les émotions pour te préparer sereinement à l'arrivée d'un bébé dans ta famille ! L'arrivée d'un petit frère ou d'une petite soeur change la vie d'un enfant. Entre l'excitation d'accueillir le bébé, la curiosité de faire sa rencontre, et parfois la crainte de perdre l'attention des parents, les émotions se mélangent ! Grâce à ce livre interactif écrit par une psychologue et thérapeute, les jeunes lecteurs se prépareront à cette étape de vie si importante.

Chez Rue des enfants

|

Auteur

Eve Piorowicz, Elena Lambin

Editeur

Rue des enfants

Genre

Grossesse, Frère-Soeur

Paru le 05/02/2026

48 pages

Rue des enfants

9,95 €

9782351814604
