"L'appartement, c'est le coeur de Boris qui continue de battre au rythme des portes qui s'ouvrent et se ferment, des bouchons de bouteilles de vin qui sautent, des rires qui fusent [...] Ces objets usuels et sans valeur qui nous entouraient devenaient au fil du temps le patrimoine laissé par Boris Vian et il fallait en prendre soin". De cette maison minuscule de la cité Véron aux terrasses d'Eus, Nicole Bertolt raconte une vie passée au plus près de Boris et d'Ursula Vian : une enfance fracassée, reprise en main grâce aux livres, jusqu'au jour où l'oeuvre du "classique pas classique" croise sa route et lui offre un horizon. Devenue, auprès d'Ursula, gardienne de la mémoire de Vian, elle la défendra sous toutes ses formes et sur tous les continents. Traductions, adaptations en bandes dessinées, en pièces de théâtre, en films, visites de l'appartement et expositions, elle initie et coordonne mille projets. Dans ce récit, elle dévoile le quotidien partagé, les colères, les rires, les chiens, les chats, les amis, les deuils, et cette exigence folle : faire en sorte que Boris n'appartienne à personne pour mieux appartenir à tous. Ma vie en Vian est l'histoire d'une femme qui a choisi sa famille en donnant sa vie entière à un auteur devenu bien plus qu'un écrivain : "un compagnon de route, un veilleur fraternel".