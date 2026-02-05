Des marges mises en mots

L'étude des variations linguistiques rappelle que toute langue est hétérogène, et possession de chacun. A partir de quel moment la langue n'est-elle plus " correcte" ? Dialectes, argots, néologismes divers... tantôt perçus comme un patrimoine linguistique, tantôt comme une déviance linguistique : quelles en sont les conditions ? Quelles en sont les conséquences ? Cet ouvrage est une proposition de réponse à cette interrogation plurielle fondamentale en sociolinguistique. Il est donc question d'analyser pratiques et représentations des usages linguistiques supposément situés en marge des normes admises, ainsi que les discours produits par ou sur les groupes marginaux.