L'heure, la qualité d'un restaurant, la température, le taux de chômage, le QI, la durée d'un entraînement, la réussite d'un lycée, la richesse, une cote de popularité... Il semble impossible d'échapper aux chiffres ! Mais à quoi servent-ils exactement ? D'où viennent-ils ? Et pourquoi met-on le monde en chiffres ? Les chiffres régissent une bonne partie de nos vies : ils servent à coordonner nos actions, à établir des règles de vie commune et à trouver des conventions au sein des collectifs. Ils contribuent aux prises de décision et à l'exercice du pouvoir. Ils participent à nos quêtes de justice et d'harmonie, et à la construction de la confiance. Et ils prétendent aussi refléter la réalité de façon objective. La puissance des chiffres provient-elle de leur capacité à énoncer des certitudes, de notre soumission volontaire à des artifices utiles, de leur aptitude à fabriquer un monde et à nous l'imposer, ou des leviers qu'ils nous offrent pour s'entendre et agir ? A travers une analyse sociologique et historique de la quantification, Olivier Beraud Martin nous montre toute l'étendue de l'empire des chiffres dans nos sociétés.