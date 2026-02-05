Entre le vieux Poc et sa petite-fille inconnue, Pao, quatorze ans, c'est le coup de foudre au premier regard. Avant elle, pourtant, Poc n'a jamais aimé personne, ou si peu. Quant à Pao, enfant placée, mutique, arrachée à sa mère, elle refuse en bloc l'aide des adultes. A la barbe des gendarmes et des services sociaux, l'improbable duo choisit de franchir la frontière espagnole à pied, en route vers une autre vie. Fuir de nuit, par les sentiers de montagne, va bien au-delà d'une douloureuse épreuve physique. Outre leurs propres fantômes, les fugitifs vont affronter ceux qui errent depuis près d'un siècle autour du "carrefour des Rouges" , entre Catalogne nord et Catalogne sud. Là où se croisent récit familial et Histoire. Là où, sous cinq pierres tombales, gît une vérité qu'il faut oser regarder en face, avant d'écrire sa propre page.