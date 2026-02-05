C'est à Limoges, dans la splendide gare des Bénédictins, que prennent naissance ces Tentations limousines ; elles chemineront ensuite à travers l'historique quartier de la Cité, avant d'aller prendre racine au coeur d'un de ces bourgs limousins où la vie continue de palpiter, grâce à la hardiesse contagieuse de quelques réfractaires. Le Limousin est peut-être le territoire le plus injustement méconnu de France, se dit le narrateur, en découvrant la richesse de son histoire et de son environnement. Le bourg où il s'est installé est un havre de tranquillité, qui s'avère être aussi le creuset de surprenantes rencontres... Hélas, le ciel jusqu'alors serein s'assombrit soudain lorsque vient y planer un oiseau de malheur, porteur de sinistres missives. D'inquiétants événements vont alors s'enchaîner, troublant la quiétude des lieux. Ces Tentations limousines, hommage d'un Corse à cette Haute-Vienne dont il est tombé amoureux, nous plongent au coeur d'un Limousin aussi attachant que pittoresque.