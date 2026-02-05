Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

La diplomatie africaine au XXIe siècle

Rémy Mbida Mbida, Alain Didier Olinga

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La diplomatie camerounaise au 21e siècle est appelée à faire face à de nombreux défis et à muter dans ses formes et processus, c'est en substance l'objet de ce volume des Mélanges en l'honneur de Laurent Zang, diplomate et universitaire. Il y est question, à l'aune des différentes contributions, d'évaluer le chemin parcouru et les perspectives à venir. L'examen de la coopération bilatérale et multilatérale du Cameroun, avec les pays européens, asiatiques, africains, américains et Israël, révèle la prégnance du développement et de la sécurité comme enjeux constants. Les nouvelles formes de cette diplomatie, appréhendée comme "diplomatie parlementaire" , "diplomatie des villes" , "diplomatie universitaire" , "diplomatie des collectivités territoriales décentralisées" rendent compte de l'irruption de nouveaux acteurs dans la pratique diplomatique et la politique étrangère du Cameroun. Ces mutations, prises dans le temps long de l'évolution de la diplomatie camerounaise, permettent de mieux cerner l'originalité de celle-ci et l'influence du Cameroun en Afrique centrale, en Afrique et dans le reste du monde. Pour l'essentiel, les mutations de la diplomatie camerounaise sont des adaptations au contexte international, mais également aux nouveaux enjeux, parmi lesquels l'enjeu sécuritaire de prolifération des menaces terroristes.

Par Rémy Mbida Mbida, Alain Didier Olinga
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Rémy Mbida Mbida, Alain Didier Olinga

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Géopolitique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La diplomatie africaine au XXIe siècle par Rémy Mbida Mbida, Alain Didier Olinga

Commenter ce livre

 

La diplomatie africaine au XXIe siècle

Rémy Mbida Mbida, Alain Didier Olinga

Paru le 05/02/2026

256 pages

Editions L'Harmattan

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336580401
9782336580401
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.