La diplomatie africaine au XXIe siècle

La diplomatie camerounaise au 21e siècle est appelée à faire face à de nombreux défis et à muter dans ses formes et processus, c'est en substance l'objet de ce volume des Mélanges en l'honneur de Laurent Zang, diplomate et universitaire. Il y est question, à l'aune des différentes contributions, d'évaluer le chemin parcouru et les perspectives à venir. L'examen de la coopération bilatérale et multilatérale du Cameroun, avec les pays européens, asiatiques, africains, américains et Israël, révèle la prégnance du développement et de la sécurité comme enjeux constants. Les nouvelles formes de cette diplomatie, appréhendée comme "diplomatie parlementaire" , "diplomatie des villes" , "diplomatie universitaire" , "diplomatie des collectivités territoriales décentralisées" rendent compte de l'irruption de nouveaux acteurs dans la pratique diplomatique et la politique étrangère du Cameroun. Ces mutations, prises dans le temps long de l'évolution de la diplomatie camerounaise, permettent de mieux cerner l'originalité de celle-ci et l'influence du Cameroun en Afrique centrale, en Afrique et dans le reste du monde. Pour l'essentiel, les mutations de la diplomatie camerounaise sont des adaptations au contexte international, mais également aux nouveaux enjeux, parmi lesquels l'enjeu sécuritaire de prolifération des menaces terroristes.