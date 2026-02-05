Inscription
#Essais

Histoires de chirurgie et de chirurgiens

Michel marc Gentilhomme

La chirurgie a connu des avancées majeures à travers les siècles, en particulier à partir de la Renaissance qui marque une étape cruciale avec André Vésale, qui révolutionne l'anatomie humaine par ses dissections, et Ambroise Paré, qui introduit des techniques novatrices et humanise les soins. Cette période voit l'émergence d'une approche scientifique, la diffusion des connaissances grâce à l'imprimerie et une meilleure compréhension du corps humain. Les chirurgiens se distinguent des barbiers et gagnent en reconnaissance. Plus tard, des figures comme Dupuytren, Lisfranc, Velpeau, Malgaigne et beaucoup d'autres apportent des contributions essentielles, notamment en anesthésie, asepsie et techniques chirurgicales. Malgré les défis contemporains, il est crucial de préserver l'héritage des pionniers qui ont façonné la chirurgie moderne, alliant science, observation et humanité. Cet ouvrage est un hommage aux anciens qui ont fait rayonner la chirurgie française.

Par Michel marc Gentilhomme
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Michel marc Gentilhomme

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Histoire de la médecine

Retrouver tous les articles sur Histoires de chirurgie et de chirurgiens par Michel marc Gentilhomme

Histoires de chirurgie et de chirurgiens

Michel marc Gentilhomme

Paru le 05/02/2026

266 pages

Editions L'Harmattan

27,00 €

9782336571553
© Notice établie par ORB
