Le serment maudit

Méfiez-vous du pouvoir destructeur des promesses brisées... Elva cache un lourd secret. Depuis sa plus tendre enfance, elle est hantée par des prémonitions, un don qu'elle dissimule, consciente du sort réservé aux sorcières dans son petit village. Mais lorsqu'une vision dévastatrice condamne sa famille, la jeune femme n'a d'autre choix que d'accepter ses pouvoirs et de partir à la recherche de la sorcière des bois du Nord, celle que tous haïssent et redoutent. Ensemble, elles pourraient bien changer le cours de l'Histoire... et défier le Temps. Alors que les aptitudes d'Elva grandissent et que les frontières entre le bien et le mal s'estompent, la jeune femme devra tenter de réparer les erreurs du passé avant que la magie ne détruise son monde.