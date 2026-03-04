Inscription
Le serment maudit

Julie Dao

Méfiez-vous du pouvoir destructeur des promesses brisées... Elva cache un lourd secret. Depuis sa plus tendre enfance, elle est hantée par des prémonitions, un don qu'elle dissimule, consciente du sort réservé aux sorcières dans son petit village. Mais lorsqu'une vision dévastatrice condamne sa famille, la jeune femme n'a d'autre choix que d'accepter ses pouvoirs et de partir à la recherche de la sorcière des bois du Nord, celle que tous haïssent et redoutent. Ensemble, elles pourraient bien changer le cours de l'Histoire... et défier le Temps. Alors que les aptitudes d'Elva grandissent et que les frontières entre le bien et le mal s'estompent, la jeune femme devra tenter de réparer les erreurs du passé avant que la magie ne détruise son monde.

Par Julie Dao
Chez Hachette

Auteur

Julie Dao

Editeur

Hachette

Genre

Fantasy

Le serment maudit

Julie Dao trad. Ariane Maksioutine

Paru le 04/03/2026

329 pages

Hachette

19,95 €

9782017896234
© Notice établie par ORB
