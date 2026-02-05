Mes toutes premières chansons

Chantons avec bébé ! Avec ses chansons favorites des enfants et ses 200 secondes d'écoute, ce recueil avec 7 puces sonores est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Ce sont des chansons ludiques et familières des enfants que l'on retrouve au fil des pages : " Les petits poissons " ; " Y'a une pie dans le poirier " ; " Le rock'n'roll des gallinacées " ; " La famille tortue " ; " Lapin caché " ; " Ah les crocodiles " ; " La vache aux yeux bleus ". Les illustrations joyeuses d'Olivia Cosneau viennent enrichir cet album plein de gaieté et d'entrain. Nouveau : Un maxi temps d'écoute ! 7 puces sonores, 7 chansons, 2 piles AAA incluses, bouton volume réglable (fort, moyen, off) Une expérience encore plus riche, pratique et durable à offrir aux enfants !