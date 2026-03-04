Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman jeunesse

Le pouvoir de l'amitié

Hachette Jeunesse, Catherine Daly, Susanna Amati

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Résumé Barbie "Brooklyn" et Barbie "Malibu" sont désormais détectives des animaux ! Ensemble, elles aident les maîtres et maîtresses à résoudre les soucis de leurs compagnons. Mais leurs deux nouvelles missions s'annoncent plus compliquées que prévu... Arriveront-elles à trouver une famille pour le chiot Cassis et à redonner le sourire à la jument Linguine ? Une nouvelle aventure de Barbie " Brooklyn " et Barbie " Malibu " ! - Une maquette richement agrémentée d'illustrations originales en couleurs - Une histoire placée sous le signe de l'entraide et l'amitié - Pour tous les petits fans des animaux ! Dès 6 ans.

Par Hachette Jeunesse, Catherine Daly, Susanna Amati
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette Jeunesse, Catherine Daly, Susanna Amati

Editeur

Hachette

Genre

Première bibliothèque rose

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le pouvoir de l'amitié par Hachette Jeunesse, Catherine Daly, Susanna Amati

Commenter ce livre

 

Le pouvoir de l'amitié

Hachette Jeunesse, Catherine Daly, Susanna Amati trad. Elizabeth Barféty

Paru le 04/03/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017371809
9782017371809
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.