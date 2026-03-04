Le pouvoir de l'amitié

Résumé Barbie "Brooklyn" et Barbie "Malibu" sont désormais détectives des animaux ! Ensemble, elles aident les maîtres et maîtresses à résoudre les soucis de leurs compagnons. Mais leurs deux nouvelles missions s'annoncent plus compliquées que prévu... Arriveront-elles à trouver une famille pour le chiot Cassis et à redonner le sourire à la jument Linguine ? Une nouvelle aventure de Barbie " Brooklyn " et Barbie " Malibu " ! - Une maquette richement agrémentée d'illustrations originales en couleurs - Une histoire placée sous le signe de l'entraide et l'amitié - Pour tous les petits fans des animaux ! Dès 6 ans.