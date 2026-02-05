Inscription
#Essais

Tout savoir sur la SCI

Luc Thilliez

La bible de la SCI : tous les outils pour comprendre, créer et gérer une SCI en fonction de vos besoins - Vous cherchez à optimiser votre fiscalité tout en structurant intelligemment vos investissements immobiliers ? - Vous aspirez à développer votre patrimoine dans un cadre juridique sécurisé et maîtrisé ? - Vous souhaitez générer un complément de revenu durable grâce à un montage souple et évolutif ? A la fois pratique et accessible, ce livre vous permettra de maîtriser les fondamentaux de la SCI de manière claire et concrète, qu'il s'agisse d'investissement, de fiscalité ou de transmission. Découvrez comment cet outil juridique peut devenir un véritable levier de croissance patrimoniale adapté à votre situation et vos objectifs : - créer et investir sereinement grâce à une SCI ; - développer et optimiser votre patrimoine en comprenant les règles de financement, les garanties, les avantages ; - optimiser la transmission de votre patrimoine (contourner les conflits, maximiser l'enrichissement de vos héritiers...). Ce guide offre des pratiques, retours d'expérience et solutions directement exploitables qui vous aideront, entre autres, à choisir le régime fiscal le plus adapté à vos besoins et à utiliser les bons statuts pour pallier toutes les déconvenues de la vie.

Chez Vuibert

Vuibert

Gestion de patrimoine

Paru le 05/02/2026

480 pages

Vuibert

35,00 €

9782311629941
