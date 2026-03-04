Fermentations

Et si vous faisiez pétiller votre cuisine ? Qui n'a jamais été intrigué par le mystère de la fermentation ? Bonne nouvelle : ce savoir ancestral est à la portée de tous ! Ce petit guide illustré vous invite à découvrir les secrets de la fermentation naturelle et à les mettre en pratique chez vous, simplement et avec plaisir. - 48 pages illustrées pour tout comprendre sur la fermentation : recettes, techniques, anecdotes et conseils pratiques. - Des méthodes accessibles pour fermenter à la maison sans matériel compliqué : la fermentation alcoolique, la fermentation lactique, la fermentation acétique et la fermentation alcaline. - Comprendre les principes de base de la fermentation et ses bienfaits pour la santé. - Des recettes variées et vivantes : kimchi, pickles, kefir, kombucha, pain au levain, légumes lactofermentés... un monde de goûts et de bienfaits à portée de main !