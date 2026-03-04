Inscription
Fermentations

180°C, Hachette Pratique

Et si vous faisiez pétiller votre cuisine ? Qui n'a jamais été intrigué par le mystère de la fermentation ? Bonne nouvelle : ce savoir ancestral est à la portée de tous ! Ce petit guide illustré vous invite à découvrir les secrets de la fermentation naturelle et à les mettre en pratique chez vous, simplement et avec plaisir. - 48 pages illustrées pour tout comprendre sur la fermentation : recettes, techniques, anecdotes et conseils pratiques. - Des méthodes accessibles pour fermenter à la maison sans matériel compliqué : la fermentation alcoolique, la fermentation lactique, la fermentation acétique et la fermentation alcaline. - Comprendre les principes de base de la fermentation et ses bienfaits pour la santé. - Des recettes variées et vivantes : kimchi, pickles, kefir, kombucha, pain au levain, légumes lactofermentés... un monde de goûts et de bienfaits à portée de main !

Par 180°C, Hachette Pratique
180°C, Hachette Pratique

Hachette

Conserves

Fermentations

180°C, Hachette Pratique

Paru le 04/03/2026

48 pages

Hachette

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782017364740
