Witch Watch Tome 13

Pas facile pour Morihito, un lycéen à la force d'un ogre, de protéger une jeune sorcière maladroite d'une sombre prophétie ! De l'extraordinaire, de l'inattendu ! Le rideau se lève sur une comédie ensorcelante ! Afin d'obéir à un antique serment, Morihito Otogi, un lycéen à la force surhumaine des ogres doit cohabiter avec son amie d'enfance, la sorcière Nico ! A peine revenue de sa formation en sorcellerie, elle rêve à de romantiques retrouvailles. Quant à lui, devenu le familier de la jeune sorcière, il préfère se concentrer sur sa mission : la protéger d'un désastre qui lui a été prophétisé...