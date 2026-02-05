Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Witch Watch Tome 13

Sophie Piauger, Kenta Shinohara

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pas facile pour Morihito, un lycéen à la force d'un ogre, de protéger une jeune sorcière maladroite d'une sombre prophétie ! De l'extraordinaire, de l'inattendu ! Le rideau se lève sur une comédie ensorcelante ! Afin d'obéir à un antique serment, Morihito Otogi, un lycéen à la force surhumaine des ogres doit cohabiter avec son amie d'enfance, la sorcière Nico ! A peine revenue de sa formation en sorcellerie, elle rêve à de romantiques retrouvailles. Quant à lui, devenu le familier de la jeune sorcière, il préfère se concentrer sur sa mission : la protéger d'un désastre qui lui a été prophétisé...

Par Sophie Piauger, Kenta Shinohara
Chez Soleil Productions

|

Auteur

Sophie Piauger, Kenta Shinohara

Editeur

Soleil Productions

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Witch Watch Tome 13 par Sophie Piauger, Kenta Shinohara

Commenter ce livre

 

Witch Watch Tome 13

Kenta Shinohara trad. Sophie Piauger

Paru le 05/02/2026

192 pages

Soleil Productions

7,29 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782302105034
9782302105034
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.