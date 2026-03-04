Inscription
Dublin et ses environs

Le Routard

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Dublin fait partie des capitales européennes qu'il faut avoir vues : la richesse de ses musées et sa vie nocturne trépidante font d'elle un endroit où l'on ne s'ennuie jamais. Cette ville étudiante à dimension humaine est attachante, on s'y fait vite des amis. Dans Le Routard Dublin, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (visiter la Guinness Storehouse pour découvrir les secrets de fabrication de ce breuvage, comme un vrai Dublinois, assister à des courses de lévriers, dans le Greyhound Stadium de Shelbourne Park...), des visites (ressentir les bonnes vibrations de l'Irish Rock'n Roll Museum ! Dans Trinity College, admirer le fameux Book of Kells, un superbe manuscrit enluminé du IXe s, plonger dans l'histoire médiéval de la ville), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 10 cartes et un plan détachable avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Dublin hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Irlande

Dublin et ses environs

Le Routard

Paru le 04/03/2026

160 pages

Hachette

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782017356943
