Une plongée inédite au coeur de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. La meute Ils attaquent en meute. Soudés, du moins en apparence. Les insoumis ont conquis des sièges de députés, dans le bruit et la fureur, saturant l'espace médiatique. Deux ans d'enquête au coeur du système Mélenchon, des centaines de témoignages de militants ou d'anciens cadres, de nombreux documents exclusifs... Ce livre révèle des pratiques sidérantes : menaces, harcèlement, purges, dérive idéologique, propos antisémites, violences sexistes et sexuelles, financement nébuleux... Pour Jean-Luc Mélenchon, tous les moyens semblent bons pour conquérir le pouvoir. Des chapitres inédits sont inclus dans cette édition. " Une enquête très fouillée qui dessine, en creux, le portrait politique du leader populiste du mouvement LFI. " Le Monde " Ca pulse, dépote et flingue à tout-va. On ne le lit pas, on le dévore. " Le Point " Un livre qui oblige à se poser des questions. " Libération Texte intégral