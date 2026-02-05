Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Les 5 lettres du mot coeur

Anne Guitton, Cathy Cassidy

Par l'autrice de la série culte Les Filles au chocolat ! Un coeur, cinq amis, zéro contact depuis deux ans... et si tout changeait ? Carrie, Omisha, Eden, Uma et Ryan sont inséparables depuis leur enfance. Leurs prénoms commencent comme les cinq lettres du mot coeur... C'est un signe ! Mais une violente dispute lors de l'anniversaire de Carrie vient séparer le groupe d'amis. Eden et Ryan qui étaient amoureux secrètement, sont fâchés à mort. Vont-ils tous pouvoir recoller les morceaux de l'amour et de l'amitié ?

Chez Pocket

Auteur

Anne Guitton, Cathy Cassidy

Editeur

Pocket

Genre

Romans, témoignages & Co

Les 5 lettres du mot coeur

Cathy Cassidy trad. Anne Guitton

Paru le 05/02/2026

299 pages

Pocket

7,50 €

9782266357678
