Les 5 lettres du mot coeur

Par l'autrice de la série culte Les Filles au chocolat ! Un coeur, cinq amis, zéro contact depuis deux ans... et si tout changeait ? Carrie, Omisha, Eden, Uma et Ryan sont inséparables depuis leur enfance. Leurs prénoms commencent comme les cinq lettres du mot coeur... C'est un signe ! Mais une violente dispute lors de l'anniversaire de Carrie vient séparer le groupe d'amis. Eden et Ryan qui étaient amoureux secrètement, sont fâchés à mort. Vont-ils tous pouvoir recoller les morceaux de l'amour et de l'amitié ?