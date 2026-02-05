Le commandant Solane enquête sur l'assassinat d'un groupe de migrants. Cannes-La Bocca, août 2022. Sur la plage bondée de vacanciers quarante-deux migrants échouent en pleine journée. Morts. Et quasiment aux pieds de l'ex-commandant de police Solane. Ils ne se sont pas noyés : leurs corps carbonisés présentent de mystérieuses mutilations. Ont-ils été assassinés ? Torturés ? C'est ce que va chercher à découvrir Solane, aidé en cela par Jasmine, une jeune activiste des droits des réfugiés, et de Moussa, seul survivant du massacre. Mais sur une Côte d'Azur infiltrée par le Rassemblement patriotique, une milice terrifiante semble mener une croisade sanglante.