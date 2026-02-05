Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Commandant Solane

Jérémie Claes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le commandant Solane enquête sur l'assassinat d'un groupe de migrants. Cannes-La Bocca, août 2022. Sur la plage bondée de vacanciers quarante-deux migrants échouent en pleine journée. Morts. Et quasiment aux pieds de l'ex-commandant de police Solane. Ils ne se sont pas noyés : leurs corps carbonisés présentent de mystérieuses mutilations. Ont-ils été assassinés ? Torturés ? C'est ce que va chercher à découvrir Solane, aidé en cela par Jasmine, une jeune activiste des droits des réfugiés, et de Moussa, seul survivant du massacre. Mais sur une Côte d'Azur infiltrée par le Rassemblement patriotique, une milice terrifiante semble mener une croisade sanglante.

Par Jérémie Claes
Chez Pocket

|

Auteur

Jérémie Claes

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Commandant Solane par Jérémie Claes

Commenter ce livre

 

Commandant Solane

Jérémie Claes

Paru le 05/02/2026

333 pages

Pocket

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266356626
9782266356626
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.