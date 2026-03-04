Inscription
Un grand week-end à Porto et environs

Collectif, Anonyme, Natasha Penot

Vivez un séjour inoubliable à Porto grâce à ce guide de format poche ultra complet ! Découvrez les sites incontournables mais ausi les lieux plus confidentiels, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très grand Week-End à Porto et dans les environs accessibles en transports en commun. - Des expériences uniques et des activités originales : participer à une dégustation de porto sur une terrasse panoramique, gagner l'océan en empruntant un vieux tramway, embarquer sur un bateau à moteur pour rejoindre le village de pêcheurs d'Afurada, apprendre à peindre les azulejos, s'initier au surf sur la plage de Matosinhos... - Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par nos auteurs : bars avec terrasse, clubs et boutiques tendance pour s'immerger dans l'ambiance de la ville... - Des quartiers à parcourir en prenant son temps, en mixant visites culturelles, activités, jolies boutiques, pauses dans un resto cosy ou en terrasse. - Et aussi des excursions autour de Porto : la magnifique vallée viticole du Douro, les villes historiques de Braga et Guimarães et la petite cité lacustre d'Aveiro. - Un carnet pratique avec toutes les infos utiles. - Un plan par quartier et un plan détachable avec toutes les adresses localisées.

Par Collectif, Anonyme, Natasha Penot
Chez Hachette

Auteur

Collectif, Anonyme, Natasha Penot

Editeur

Hachette

Genre

Portugal

Un grand week-end à Porto et environs

Collectif, Anonyme, Natasha Penot

Paru le 04/03/2026

216 pages

Hachette

10,95 €

9782017337775
