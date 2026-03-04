Un grand week-end à Porto et environs

Vivez un séjour inoubliable à Porto grâce à ce guide de format poche ultra complet ! Découvrez les sites incontournables mais ausi les lieux plus confidentiels, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très grand Week-End à Porto et dans les environs accessibles en transports en commun. - Des expériences uniques et des activités originales : participer à une dégustation de porto sur une terrasse panoramique, gagner l'océan en empruntant un vieux tramway, embarquer sur un bateau à moteur pour rejoindre le village de pêcheurs d'Afurada, apprendre à peindre les azulejos, s'initier au surf sur la plage de Matosinhos... - Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par nos auteurs : bars avec terrasse, clubs et boutiques tendance pour s'immerger dans l'ambiance de la ville... - Des quartiers à parcourir en prenant son temps, en mixant visites culturelles, activités, jolies boutiques, pauses dans un resto cosy ou en terrasse. - Et aussi des excursions autour de Porto : la magnifique vallée viticole du Douro, les villes historiques de Braga et Guimarães et la petite cité lacustre d'Aveiro. - Un carnet pratique avec toutes les infos utiles. - Un plan par quartier et un plan détachable avec toutes les adresses localisées.