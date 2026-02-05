Tous des animaux

Trois adolescents tuent l'un de leurs camarades de classe sans être inquiétés. 10 ans plus tard ils sont de retour dans leur ville natale... Savage Ridge, petite ville de 5 000 âmes. A la suite d'une querelle, trois lycéens, Emmy, Nicholas et Peter, tuent l'un de leurs camarades de classe, Sammy Saint John. Le père de celui-ci, une des plus grosses fortunes de la région, fait tout ce qui est en son pouvoir pour que l'enquête aboutisse. Mais le corps n'étant jamais retrouvé, le dossier est classé. Les trois jeunes gens quittent alors la ville, bien décidés à ne plus jamais y remettre les pieds. Et pourtant, dix ans plus tard, tous les trois sont de retour à Savage Ridge. Piégés par une enquêtrice employée par la famille Saint John, ils doivent maintenant répondre à beaucoup de questions. Alors que l'étau se resserre autour d'eux, il apparaît bientôt que d'autres crimes, plus anciens, entachent cette petite communauté où les secrets sont aussi nombreux que dangereux.